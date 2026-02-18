Conférence et signature de Vincent Noce sur son livre L’Or pillé des Pharaons . Les Muséales Tourouvre au Perche

Conférence et signature de Vincent Noce sur son livre L’Or pillé des Pharaons .

Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 15:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Journaliste, écrivain, correspondant de The Art Newspaper à Paris et consultant éditorial de la Gazette de l’Hôtel Drouot, Vincent Noce a été pendant vingt ans critique d’art et journaliste d’investigation au service culture de Libération.

Il présente son nouvel ouvrage L’or pillé des pharaons paru en janvier 2026.

L’inculpation en 2022 de Jean-Luc Martinez, ancien président du Louvre, pour complicité de trafic d’antiquités, a ébranlé le monde de l’art. Vincent Noce explore la catastrophe des pillages de tombes, les réseaux internationaux de trafiquants, les dérives du marché de l’art, mais aussi les dérapages de l’enquête judiciaire et des médias…

Cette présentation sera suivi d’une séance de signature. .

Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55 ottourouvre@cdchautsperche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence et signature de Vincent Noce sur son livre L’Or pillé des Pharaons .

L’événement Conférence et signature de Vincent Noce sur son livre L’Or pillé des Pharaons . Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Touisme des Hauts du Perche