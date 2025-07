Conférence et sortie crépusculaire sur les chauves-souris La Ferté-Vidame

Conférence et sortie crépusculaire sur les chauves-souris La Ferté-Vidame samedi 23 août 2025.

Conférence et sortie crépusculaire sur les chauves-souris

La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Gratuit

Début : 2025-08-23 20:00:00

fin : 2025-08-23

2025-08-23

Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en partenariat avec la ville de La Ferté-Vidame propose une soirée consacrée aux chauves-souris dans le cadre de la Nuit internationale de la chauve-souris. Lieu de RDV communiqué à l’inscription.

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 28 54 48

English :

The Conservatoire d?espaces naturels Centre-Val de Loire, in partnership with the town of La Ferté-Vidame, is organizing an evening devoted to bats as part of International Bat Night. Meeting place to be announced on registration.

German :

Das Conservatoire d?espaces naturels Centre-Val de Loire bietet in Zusammenarbeit mit der Stadt La Ferté-Vidame im Rahmen der Internationalen Nacht der Fledermaus einen Abend über Fledermäuse an. Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekannt gegeben.

Italiano :

Il Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire, in collaborazione con la città di La Ferté-Vidame, propone una serata dedicata ai pipistrelli nell’ambito della Notte internazionale dei pipistrelli. Il punto d’incontro sarà comunicato al momento dell’iscrizione.

Espanol :

El Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire, en colaboración con la ciudad de La Ferté-Vidame, ofrece una velada dedicada a los murciélagos en el marco de la Noche Internacional de los Murciélagos. El punto de encuentro se anunciará en el momento de la inscripción.

