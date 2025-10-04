Conférence et table-ronde : « La place des femmes pendant la seconde guerre mondiale » Médiathèque Georges Brassens, 65 avenue Marceau, 93700 Drancy Drancy

Entrée libre

La conférence « La place des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale » aborde les rôles multiples et parfois méconnus joués par les femmes durant ce conflit : qu’il s’agisse des résistantes, des travailleuses, des mères ou encore des espionnes. Elle met en lumière l’engagement de figures emblématiques, mais aussi le quotidien des femmes restées dans l’ombre de l’Histoire. La conférence sera suivie d’une table-ronde : avec Anne Weber, autrice de «Annette, une épopée», qui retrace la vie remarquable d’Anne Beaumanoir, médecin et militante communiste française, et avec Constance Remy Hurst, conférencière chez Artora, qui répondra aux questions suite à sa conférence sur la place des femmes durant la guerre.

Médiathèque Georges Brassens, 65 avenue Marceau, 93700 Drancy 65 avenue Marceau 93700 Drancy Drancy 93700 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 48 96 45 67 http://drancyaeroportdubourget.fr/ La Médiathèque Georges Brassens est la Médiathèque Centrale du réseau des médiathèques drancéennes. Elle accueille le public tous les jours du lundi au dimanche, et propose de larges espaces d’environ 3000m2, avec de nombreuses assises. Parking souterrain.

Station de RER la plus proche : Le Bourget (RER B)

