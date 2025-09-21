Conférence et visite de la Synagogue Schirmeck

Conférence et visite de la Synagogue Schirmeck dimanche 21 septembre 2025.

Conférence et visite de la Synagogue

51 rue des Ecoles Schirmeck Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-21 16:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, profitez d’une conférence sur l’histoire de la synagogue par Joseph Musser à 15h, suivie de la visite libre de la synagogue jusqu’à 18h.

51 rue des Ecoles Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 63 80 synagogue.schirmeck@gmail.com

English :

On the occasion of the European Heritage Days, enjoy a talk on the history of the synagogue by Joseph Musser at 3pm, followed by a free tour of the synagogue until 6pm.

German :

Genießen Sie anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals einen Vortrag über die Geschichte der Synagoge von Joseph Musser um 15 Uhr, gefolgt von einer freien Besichtigung der Synagoge bis 18 Uhr.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, alle 15.00 si terrà una conferenza sulla storia della sinagoga a cura di Joseph Musser, seguita da una visita gratuita della sinagoga fino alle 18.00.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, disfrute de una charla sobre la historia de la sinagoga a cargo de Joseph Musser a las 15:00 h, seguida de una visita gratuita a la sinagoga hasta las 18:00 h.

