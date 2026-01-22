Conférence et visite de Nérac Centre Samazeuilh Salle Bourbon Nérac

Conférence et visite de Nérac

Centre Samazeuilh Salle Bourbon 12 Rue François Baudy Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Il y a 450 ans naissait Janouille, fils (bien caché) du Bon Roi Henri IV !

Pour fêter son anniversaire, il vous propose de le retrouver à Nérac le 21 février pour une après-midi festive.

A cette occasion, 2 animations vous sont proposées

– la Société des Amis du Vieux Nérac vous invite à une conférence avec Alain Paraillous à 14h30 L’amour courtois et les amours du Vert Galant . Conférence gratuite dans la salle Bourbon au 1er étage du Centre Samazeuilh.

– Une visite du Vieux Nérac avec Janouille à 16h au départ du Centre Samazeuilh. Visite au chapeau. .

Centre Samazeuilh Salle Bourbon 12 Rue François Baudy Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 17 39 27 lesamisdejanouille@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence et visite de Nérac

L’événement Conférence et visite de Nérac Nérac a été mis à jour le 2026-01-19 par OT de l’Albret