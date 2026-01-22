Conférence et visite de Nérac Centre Samazeuilh Salle Bourbon Nérac
Conférence et visite de Nérac Centre Samazeuilh Salle Bourbon Nérac samedi 21 février 2026.
Conférence et visite de Nérac
Centre Samazeuilh Salle Bourbon 12 Rue François Baudy Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Il y a 450 ans naissait Janouille, fils (bien caché) du Bon Roi Henri IV !
Pour fêter son anniversaire, il vous propose de le retrouver à Nérac le 21 février pour une après-midi festive.
A cette occasion, 2 animations vous sont proposées
– la Société des Amis du Vieux Nérac vous invite à une conférence avec Alain Paraillous à 14h30 L’amour courtois et les amours du Vert Galant . Conférence gratuite dans la salle Bourbon au 1er étage du Centre Samazeuilh.
– Une visite du Vieux Nérac avec Janouille à 16h au départ du Centre Samazeuilh. Visite au chapeau. .
Centre Samazeuilh Salle Bourbon 12 Rue François Baudy Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 17 39 27 lesamisdejanouille@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence et visite de Nérac
L’événement Conférence et visite de Nérac Nérac a été mis à jour le 2026-01-19 par OT de l’Albret