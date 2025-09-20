Conférence et visite du lycée La Pérouse-Kerichen Lycée La Pérouse-Kerichen Brest

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

A l’occasion d’un double anniversaire, les 80 ans de l’implantation d’un lycée « en baraques » à Brest à la Libération, et les 70 ans de l’arrivée des premiers élèves à Kérichen, Le lycée La Pérouse-Kerichen organise une conférence qui présentera l’histoire et le patrimoine, architectural, artistique et pédagogique de la cité scolaire et plus particulièrement, du lycée La Pérouse – Kérichen.

Par Alain Boulaire, historien et Thierry Goyet, chargé d’études d’Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Lycée La Pérouse-Kerichen 34bis rue Jules Lesven, 29200 Brest Brest 29200 Saint-Martin Finistère Bretagne https://lycee-la-perouse-kerichen-brest.ac-rennes.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=222108 »}]

