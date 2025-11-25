Date et horaire de début et de fin : 2025-11-25 16:30 –

Gratuit : oui Inscription obligatoire Merci d’envoyer un message à l’adresse mail du Cercle Maritime pour confirmer votre inscription :cmepnantesstnazaire@gmail.com Tout public

Yvon Chotard, président fondateur de l’association Les Anneaux de la Mémoire et avocat au parcours incroyablement atypique a également été 1er adjoint au Maire de Nantes. Il vous propose de redécouvrir l’histoire du port de Nantes et du trafic triangulaire au cours d’une conférence qui se tiendra à la Maison de la Mer. Elle sera suivi d’une visite commentée du mémorial de l’abolition de l’esclavage. Yvon Chotard reviendra sur l’histoire de cette traite et sur la façon dont Nantes s’en réapproprie la mémoire.Un verre (5€ la consommation) vous sera proposé en clôture de cet évènement.Proposé par Les Anneaux de la Mémoire et le Cercle Maritime et Portuaire de Nantes – Saint-Nazaire.

Maison de la Mer Centre-ville Nantes 44000