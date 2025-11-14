Conférence Etonnantes fourmis Liverdun

Conférence Etonnantes fourmis

Qui n’a jamais été fasciné par la vie grouillante des fourmis ?

Ces insectes étonnent tous les observateurs: par leur nombre, par leur force, par leur résistance, par leur vie sociale, par la diversité de leurs modes de vie…

Les fourmis chassent, cultivent, cueillent, soignent… Elles ont inventé l’élevage, des modes de communication odorants performants. Lorsqu’il s’agit de se défendre, les fourmis mordent, piquent ou projettent de l’acide formique, ce qui les rend redoutables. L’observation des fourmis dans nos milieux naturels est source de mille surprises!

Stéphane VITZHUM, naturaliste photographe, professeur de SVT au lycée Poincaré à Nancy, passionné de macrophotographie, vous fera découvrir le monde étonnant des fourmis, grâce à une sélection photographique issue de 20 ans d’observations myrmécologiques, de nos régions en passant par les forêts tropicales. De quoi ravir tous les passionnés de nature ou de photographie.

Vous êtes toutes et tous cordialement invités: venez accompagnés de vos enfants et petits enfants, venez avec vos voisins…

Ca se passe à Liverdun, salle d’exposition à l’espace Champagne sur le plateau, face au centre commercial, le Vendredi 14 novembre 2025 à 20H, entrée libre et gratuite.Tout public

English :

Who hasn’t been fascinated by the teeming life of ants?

These insects astonish all observers: by their numbers, by their strength, by their resistance, by their social life, by the diversity of their lifestyles…

Ants hunt, cultivate, gather, care… They have invented animal husbandry and powerful scent communication systems. When it comes to defending themselves, ants bite, sting or spray formic acid, making them formidable. Observing ants in our natural environment is a source of a thousand surprises!

Stéphane VITZHUM, a naturalist photographer and SVT teacher at Nancy’s Lycée Poincaré, with a passion for macro-photography, will introduce you to the astonishing world of ants, thanks to a selection of photographs based on 20 years of myrmecological observations, from our regions to tropical forests. Something for all nature and photography enthusiasts.

You are all cordially invited: bring your children and grandchildren, bring your neighbors?

The event takes place in Liverdun, in the Espace Champagne showroom on the plateau, opposite the shopping center, on Friday November 14, 2025 at 8pm, free admission.

German :

Wer war nicht schon einmal von dem wimmelnden Leben der Ameisen fasziniert?

Diese Insekten verblüffen jeden Beobachter: durch ihre Anzahl, ihre Stärke, ihre Widerstandskraft, ihr Sozialleben, die Vielfalt ihrer Lebensweisen…

Ameisen jagen, züchten, pflücken, pflegen… Sie haben die Viehzucht erfunden und leistungsfähige Methoden zur Kommunikation über Gerüche entwickelt. Wenn es um ihre Verteidigung geht, beißen, stechen oder spritzen sie Ameisensäure, was sie zu einem gefürchteten Feind macht. Die Beobachtung von Ameisen in unseren natürlichen Lebensräumen ist eine Quelle tausender Überraschungen!

Stéphane VITZHUM, Naturfotograf, SVT-Lehrer am Lycée Poincaré in Nancy und leidenschaftlicher Makrofotograf, zeigt Ihnen die erstaunliche Welt der Ameisen anhand einer Auswahl von Fotos aus 20 Jahren myrmekologischer Beobachtungen, von unseren Regionen bis hin zu den tropischen Regenwäldern. Das Buch wird alle Natur- und Fotografiebegeisterten begeistern.

Sie sind alle herzlich eingeladen: Kommen Sie mit Ihren Kindern und Enkelkindern, bringen Sie Ihre Nachbarn mit?

Die Veranstaltung findet am Freitag, den 14. November 2025 um 20 Uhr in Liverdun statt, Ausstellungsraum im Espace Champagne auf dem Plateau gegenüber dem Einkaufszentrum, Eintritt frei.

Italiano :

Chi non è mai stato affascinato dalla vita brulicante delle formiche?

Questi insetti stupiscono tutti gli osservatori: per il loro numero, per la loro forza, per la loro resistenza, per la loro vita sociale, per la diversità dei loro stili di vita…

Le formiche cacciano, coltivano, raccolgono, curano… Hanno inventato l’allevamento e potenti sistemi di comunicazione odorosa. Quando si tratta di difendersi, le formiche mordono, pungono o spruzzano acido formico, il che le rende formidabili. Osservare le formiche nel nostro ambiente naturale è fonte di mille sorprese!

Stéphane VITZHUM, fotografo naturalista e insegnante di scienze e tecnologia al Lycée Poincaré di Nancy, appassionato di macrofotografia, vi introdurrà nel sorprendente mondo delle formiche, grazie a una selezione di fotografie scattate in 20 anni di osservazioni mirmecologiche, dalle nostre regioni alle foreste tropicali. Qualcosa per tutti gli appassionati di natura e fotografia.

Siete tutti cordialmente invitati: portate i vostri figli e nipoti, portate i vostri vicini di casa?

L’evento si svolge a Liverdun, nella sala espositiva dell’Espace Champagne sull’altopiano, di fronte al centro commerciale, venerdì 14 novembre 2025 alle 20.00, con ingresso libero.

Espanol :

¿A quién no le ha fascinado alguna vez la vida de las hormigas?

Estos insectos asombran a todos los observadores: por su número, por su fuerza, por su resistencia, por su vida social, por la diversidad de sus modos de vida…

Las hormigas cazan, cultivan, recolectan, cuidan… Han inventado la cría de animales y potentes sistemas de comunicación olfativa. A la hora de defenderse, las hormigas muerden, pican o rocían ácido fórmico, lo que las hace formidables. Observar a las hormigas en nuestro entorno natural es una fuente de mil sorpresas

Stéphane VITZHUM, fotógrafo naturalista y profesor de ciencias y tecnología en el Liceo Poincaré de Nancy, apasionado de la macrofotografía, le introducirá en el asombroso mundo de las hormigas, gracias a una selección de fotografías realizadas a lo largo de 20 años de observaciones mirmecológicas, desde nuestras regiones hasta las selvas tropicales. Algo para todos los aficionados a la naturaleza y a la fotografía.

Están todos cordialmente invitados: traigan a sus hijos y nietos, traigan a sus vecinos..

El acto tendrá lugar en Liverdun, en la sala de exposiciones Espace Champagne de la meseta, frente al centro comercial, el viernes 14 de noviembre de 2025 a las 20.00 horas, con entrada gratuita.

