Conférence être artisan, artisan d’art, artiste et ouvrier Sélestat

1a rue Ste Foy Sélestat Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-10-11 18:00:00

fin : 2025-10-11 19:30:00

Conférence dans le cadre de la saison 2025-2026 sur la thématique Être artisan, artisan d’art, artiste et ouvrier. Une histoire de savoir-faire !

Le cycle des conférences à la Galerie La Ligne bleue reprend, saison 2025-2026 !

Être artisan, artisan d’art, artiste et ouvrier. Une histoire de savoir faire !

Nous vous invitons à réfléchir sur ces différents mondes du travail, aux frontières très définies…en apparence.

Aves des exemples et des interrogations, nous essayerons de vous montrer qu’il s’agit surtout de volonté de travail bien fait, de transmission de savoir-faire et de sauvegarde du patrimoine. Cela sera aussi pour vous l’occasion de découvrir ou redécouvrir des techniques artistiques et d’arts décoratifs.

11/10 peinture sur mur la fresque

Conférence de Mme Hauck Aline, responsable service patrimoine Association des Oeuvres scolaires, docteure en histoire de l’art à l’Université de Strasbourg. .

1a rue Ste Foy Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 78 16 galerie.lalignebleue@gmail.com

English :

Conference as part of the 2025-2026 season on the theme Being a craftsman, artisan d’art, artist and worker. A history of know-how!

German :

Vortrag im Rahmen der Spielzeit 2025-2026 zum Thema Handwerker, Kunsthandwerker, Künstler und Arbeiter sein. Eine Geschichte des Know-hows!

Italiano :

Conferenza nell’ambito della stagione 2025-2026 sul tema Essere artigiano, artigiano d’arte, artista e lavoratore. Una storia di saper fare!

Espanol :

Conferencia en el marco de la temporada 2025-2026 sobre el tema Ser un artesano, un artisan d’art, un artista y un obrero. ¡Una historia de saber hacer!

