Conférence « être autisourd ou autiste-signant : c’est quoi ? » Bibliothèque André Malraux Paris

Conférence « être autisourd ou autiste-signant : c’est quoi ? » Bibliothèque André Malraux Paris jeudi 9 octobre 2025.

Certaines

personnes sont à la fois autistes et sourdes, d’autres sont des entendants autistes

et signants. Leurs parcours restent souvent peu visibles, mal compris ou mal

pris en compte.

Ainsi,

la bibliothèque André Malraux en partenariat avec le Programme Handicap

& Sociétés de l’EHESS vous invite à une rencontre unique avec Christelle Gérard, présidente de

l’association AutiSignes.

La

modération est assurée par Olivier Schetrit, de l’EHESS.

Christelle

Gérard vous proposera de (re)visionner la

projection du documentaire de L’Œil

et la Main : Être autisourd,

réalisé par Alexandra Masbou, qui suit Abdelkarim (9 ans) et Sonny (17 ans),

deux jeunes autisourds et leurs proches. Ils partagent leur quotidien, leurs

besoins et les nombreux obstacles auxquels ils sont confrontés.

Suite au film, Christelle reviendra sur les réalités vécues dès l’enfance, dans

ou hors du système scolaire, en raison du manque de structures adaptées pour

les personnes autisourdes ou autistes signantes entendantes ; elle évoquera

également les difficultés d’accès à la langue des signes, le manque de

reconnaissance du double handicap, ainsi que les obstacles rencontrés à l’âge adulte

pour vivre, communiquer, être reconnu.e.

Cette

rencontre vise à rendre visibles des vécus encore marginalisés, à interroger

les pratiques, mais aussi à valoriser les démarches collectives et les

dynamiques d’entraide.

Un

témoignage de première main par une personne autisourde est également envisagé

(sous réserve), pour enrichir les échanges à partir de son expérience directe.

Cette

conférence sera suivie d’un temps d’échange avec le public.

De

belles découvertes en perspective !

Christelle Gérard est interprète français/LSF depuis 2020,

fondatrice et présidente de

l’association AutiSignes, créée

la même année pour promouvoir l’accès à la langue des signes auprès des

personnes autistes. L’association est née de son engagement personnel, nourri

par l’expérience vécue avec son frère, autisourd.

Depuis 2021, elle mène une thèse sur « les interactions gestuelles d’adultes avec trouble du

neurodéveloppement — dont le trouble du spectre de l’autisme (TSA) et le

trouble du développement intellectuel (TDI) — dits non verbaux, exposés à la

LSF en contexte écologique. »

Thèse

réalisée en sciences du langage à l’université Paris 8, au sein du laboratoire

Structures Formelles du Langage, équipe « Sourds et langues des signes », sous

la direction de Brigitte Garcia (Univ. Paris 8) et Sabine Zorn (INSEI).

Et aussi dans le cadre d’une convention CIFRE en partenariat avec l’Association

Départementale des Parents et Amis de Personnes en situation de handicap et/ou

de vulnérabilité des Alpes-Maritimes (ADAPEI-AM).

A la bibliothèque André Malraux, venez assister à une rencontre avec Christelle Gérard, présidente de l’association AutiSignes.

Elle vous sensibilisera sur les réalités vécues par les autisourds ou les entendants autistes signants, domaine assez méconnu à découvrir. Une belle occasion pour vous d’échanger avec l’intervenante.

Le jeudi 09 octobre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-09T22:00:00+02:00

fin : 2025-10-10T00:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-09T19:00:00+02:00_2025-10-09T21:00:00+02:00

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

+33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/bibliopi/ https://www.facebook.com/bibliopi/