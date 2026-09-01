Conférence – Être compositeur sous la dictature. L’exemple de la période nazie Atelier de la Manufacture Aix-en-Provence
lundi 21 septembre 2026 · Atelier de la Manufacture · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Conférence – Être compositeur sous la dictature. L’exemple de la période nazie
Lundi 21 septembre 2026 à partir de 18h30. Atelier de la Manufacture 8-10 rue des allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 18:30:00
fin : 2026-09-21
Date(s) :
2026-09-21
Avec cette conférence, découvrez comment les compositeurs allemands ou autrichiens ont adopté des attitudes différentes face au régime nazi.
Entre 1933 et 1945 les compositeurs allemands ou autrichiens ont adopté des attitudes différentes : les uns choisirent l’exil, d’autres la collaboration plus ou moins active, certains une forme de « résistance intérieure ». La conférence évoquera quelques figures emblématiques et interrogera, à partir de l’écoute d’exemples, l’influence de ces attitudes sur la composition elle-même.
Par Daniel Dahl, musicologue. .
Atelier de la Manufacture 8-10 rue des allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 37 26 91 62 contact@up-aix.com
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English :
In this lecture, discover how German and Austrian composers took different stances toward the Nazi regime.
L’événement Conférence – Être compositeur sous la dictature. L’exemple de la période nazie Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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