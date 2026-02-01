Conférence : Être dans le cadre ? Pavillon Carré de Baudouin Paris

Notre époque est saturée de cadres : cadres juridiques, institutionnels, économiques, esthétiques, mais aussi cadres mentaux, sociaux et symboliques. Le cadre protège, ordonne, rend possible ; mais il enferme aussi, limite, empêche de penser autrement.

Que se passe-t-il lorsque les cadres hérités du passé ne suffisent plus à contenir le présent ? Faut-il les ajuster, les déplacer, les fissurer, ou apprendre à en inventer de nouveaux ? Peut-on agir sans cadre, ou toute transformation radicale suppose-t-elle paradoxalement un cadre préalable pour advenir ? Et comment habiter un cadre sans s’y laisser emprisonner ?

À travers ces questions, il s’agira d’interroger le cadre non comme une simple contrainte extérieure, mais comme une condition ambivalente de notre rapport au monde et à la création.

Guillaume Clayssen, agrégé de philosophie, metteur en scène et comédien, dialoguera avec Jean-Baptiste Pérusin et Lola Cahen, apprentie·e·s-artistes en cadre coréen à l’Académie Fratellini, pour explorer, par le croisement de la pensée philosophique et de l’expérimentation corporelle, cette notion de « cadre » : ce qui tient, ce qui soutient, mais aussi ce qui peut — parfois — céder, se déplacer ou se réinventer.

Cycle : Les philosophies du cirque avec Guillaume Clayssen et Lola Cahen, Jean-Baptiste Pérusin, apprentie·e·s-artistes en cadre coréen à l’Académie Fratellini

Le vendredi 20 février 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Pavillon Carré de Baudouin 121 rue de Ménilmontant 75020 Paris

https://www.pavilloncarredebaudouin.fr/evenements/etre-dans-le-cadre/ +33158535540 carredebaudouin@paris.fr



