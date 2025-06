Conférence « Etre écrivaine au 17ème siècle » Richelieu 29 juin 2025 07:00

Indre-et-Loire

Conférence « Etre écrivaine au 17ème siècle » 19 rue des Ecluses Richelieu Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-29

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-29

Conférence animée par Sylvie Robic, agrégée de lettres modernes, spécialiste de la littérature française du XVIIème siècle, maîtresse de conférences à l’Université Paris-Nanterre.

Il existe en France, à la fin du XVIIème siècle, une tradition d’écriture et de publication au féminin. A partir des années 1680, plus du tiers des romans qui paraissent chaque année sont écrits par des femmes.

Sylvie Robic mettra en avant quelques figures majeures de ce véritable Matrimoine littéraire, longtemps négligé de toute une génération de jeunes romancières.

Inscription richelieu17e21e@gmail.com 5 .

19 rue des Ecluses

Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire richelieu17e21e@gmail.com

English :

Lecture by Sylvie Robic, agrégée de lettres modernes, specialist in 17th-century French literature, lecturer at Paris-Nanterre University.

German :

Konferenz unter der Leitung von Sylvie Robic, Agrégée de lettres modernes, Spezialistin für die französische Literatur des 17. Jahrhunderts, Dozentin an der Universität Paris-Nanterre.

Italiano :

Conferenza tenuta da Sylvie Robic, agrégée de lettres modernes, specialista di letteratura francese del XVII secolo, docente all’Università di Parigi-Nanterre.

Espanol :

Conferencia a cargo de Sylvie Robic, agrégée de lettres modernes, especialista en literatura francesa del siglo XVII, profesora en la Universidad de París-Nanterre.

