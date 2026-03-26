Conférence Etre femme dans l’art Musée de La Cour d’Or Metz

Conférence Etre femme dans l’art

Musée de La Cour d’Or 2 Rue du Haut Poirier Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-25 14:30:00

fin : 2026-04-25 16:00:00

Date(s) :

2026-04-25

La présence des femmes dans l’art n’est pas anodine, car porteuse d’une longue historicité. D’abord utilisées comme modèles, elles ont peu à peu pénétré les espaces créatifs, afin de montrer leurs savoirs faire et porter leurs voix, sur de nombreuses thématiques. Parmi elles, la représentation du corps féminin, qui entre les mains des artistes femmes a pu s’émanciper du regard masculin pour aller vers une illustration plus juste de la réalité et soulever de nombreuses problématiques sociales en s’imposant notamment dans le mouvement de l’art féministe dans les années 60 et 70. Cette conférence se propose alors d’être une rétrospective de ces diverses étapes de l’histoire de l’art où les femmes ont ainsi pu affirmer leur place en tant qu’artistes, jusqu’à leur place actuelle au sein de l’art corporel contemporain.

Lucile Girardet est Doctorante en arts plastiques au CREM, à l’Université de Lorraine.

Co-organisé avec l’Université de Lorraine.

Ouverture des réservations le 25 mars.Adultes

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Musée de La Cour d’Or 2 Rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 38 83

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English :

The presence of women in art is not insignificant, as it has a long history. Initially used as models, they have gradually penetrated creative spaces to demonstrate their know-how and make their voices heard on a wide range of themes. Among them, the representation of the female body, which in the hands of women artists has been able to emancipate itself from the male gaze, moving towards a more accurate illustration of reality and raising numerous social issues, notably through the feminist art movement of the 60s and 70s. This conference will take a retrospective look at the various stages in art history when women were able to assert their place as artists, right up to their current position in contemporary body art.

Lucile Girardet is a doctoral student in visual arts at CREM, Université de Lorraine.

Co-organized with Université de Lorraine.

Reservations open on March 25.

L’événement Conférence Etre femme dans l’art Metz a été mis à jour le 2026-03-24 par AGENCE INSPIRE METZ