Conférence Etre grand reporter aujourd’hui, par Dominique Derda, grand reporter. Hexagone (Salle Gobetti ) Autun

Conférence Etre grand reporter aujourd’hui, par Dominique Derda, grand reporter.
De l’affaire Grégory aux tensions qui allaient mener aux massacres du 7 octobre en Israël et à Gaza, en passant par le Liberia, la Somalie, la guerre du Golfe, Sarajevo, la Tchétchénie, Dominique Derda a couvert de nombreux conflits et tragédies. Correspondant de France 2 en Russie, aux USA, en Afrique, au Proche-Orient, il s’est toujours distingué par son approche humaniste. Un regard que l’on retrouve dans son récent documentaire sur la prostitution dans le monde rural en Saône et Loire .
Hexagone (Salle Gobetti ) 2, Bd Frédéric Latouche Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 88 34 62 utb71400@gmail.com
