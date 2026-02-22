Conférence Etre mère entrepreneuse Salle Posta Urrugne

Conférence Etre mère entrepreneuse

Salle Posta Place René Soubelet Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le service Commerce et Artisanat de la Mairie d’Urrugne, en étroite collaboration avec la Commission extra-municipale Égalité Femme-Homme, a le plaisir de vous convier à une conférence animée par l’association Andere Nahia sur le thème Etre mère entrepreneuse .

Le 8 mars est une journée mondiale de sensibilisation et de mobilisation pour les droits des femmes et l’égalité des chances. C’est dans cette dynamique d’accompagnement et de valorisation que s’inscrit cet événement, afin de mettre en lumière les enjeux et les réussites de l’entrepreneuriat au féminin en charge de maternité.

(Pour vous permettre de profiter pleinement de ce moment, la Mairie propose un service de garde d’enfants (à partir de 6 ans) durant toute la durée de la conférence. Un animateur sera présent sur place pour s’occuper d’eux.) .

Salle Posta Place René Soubelet Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

English : Conférence Etre mère entrepreneuse

