Conférence être parent aujourd’hui, entre bonheur et charge mentale Locminé

Conférence être parent aujourd’hui, entre bonheur et charge mentale

Pole enfance jeunesse Locminé Morbihan

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-05

2026-03-05

Le service Enfance de Centre Morbihan Communauté organise plusieurs temps forts sur la semaine nationale de la petite enfance et notamment une conférence qui pourrait intéresser un grand nombre de parents être parent aujourd’hui entre bonheur et charge mentale, une quête d’équilibre

Il s’agit d’une conférence en visio à 20h avec possibilité d’un replay. Possibilité également de participer à la visio au PEJ de LOCMINE pour un partage avec les collègues.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire sur le QR CODE de l’affiche ou via ce lien https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_QR115qQ8RjmE_DUIWUSjvw .

Pole enfance jeunesse Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 69 57 80

