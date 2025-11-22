Conférence, être parent, être ado à l’ère de l’intelligence artificielle Dieulefit

Conférence, être parent, être ado à l’ère de l’intelligence artificielle

L’événement Le grand bain du numérique est organisé par le Département de la Drôme. Il se déroule à Valence et comprendra une conférence sur l’intelligence artificielle (IA). Cette conférence sera retransmise en direct au lien numéro 26.

10 rue de l’hotloge Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 68 53 36 epn_lelien26@orange.fr

English :

The Le grand bain du numérique event is organized by the Département de la Drôme. It takes place in Valence and will include a conference on artificial intelligence (AI). This conference will be broadcast live at link number 26.

German :

Die Veranstaltung Le grand bain du numérique wird vom Département Drôme organisiert. Sie findet in Valence statt und beinhaltet eine Konferenz zum Thema Künstliche Intelligenz (KI). Diese Konferenz wird unter Link Nummer 26 live übertragen.

Italiano :

L’evento Le grand bain du numérique è organizzato dal Dipartimento della Drôme. Si svolgerà a Valence e comprenderà una conferenza sull’intelligenza artificiale (AI). Questa conferenza sarà trasmessa in diretta al link numero 26.

Espanol :

El Departamento de Drôme organiza Le grand bain du numérique . Se celebrará en Valence e incluirá una conferencia sobre inteligencia artificial (IA). Esta conferencia se retransmitirá en directo en el enlace número 26.

