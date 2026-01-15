CONFÉRENCE ÊTRE SOI-MÊME ET LE SENS DE LA VIE

105 Rue Gilles Martinet Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Conférence le samedi 21 mars 2026 de 10h30 à 12h (accueil à partir de 10h avec café/thé offert)

En premier lieu, Eric abordera comment cette notion capitale du sens de la vie a été traitée par de grands philosophes de la période antique jusqu’à nos jours .

Puis Gilles nous proposera sa vision et une pratique sous l’angle psycho-émotionnel appuyées sur son expérience unique, auprès de milliers de personnes, depuis 2002 en intelligence émotionnelle… Nous aurons enfin un temps pour les questions/réponses

10€ par personne (café/thé offert + conférence)

14€ par personne (café/thé offert + conférence + cocktail apéritif)

Sur réservation .

105 Rue Gilles Martinet Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 6 23 79 34 91

English :

Conference on Saturday, March 21, 2026 from 10:30 a.m. to 12 p.m. (welcome from 10 a.m. with complimentary coffee/tea)

First, Eric will discuss how this crucial notion of the meaning of life has been addressed by great philosophers from ancient times to the present day.

L’événement CONFÉRENCE ÊTRE SOI-MÊME ET LE SENS DE LA VIE Montpellier a été mis à jour le 2026-01-12 par 34 OT MONTPELLIER