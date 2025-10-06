Conférence « Etre un parent parfaitement imparfait, cela s’apprend ! » Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer

Conférence Être un parent parfaitement imparfait, cela s’apprend ! animée par Aline Nativel Id Hammou psychologue.

Être parent, ce n’est pas facile tous les jours. Entre les conseils (souvent contradictoires), les injonctions à être parfait, et la pression du quotidien… on peut vite se sentir dépassé.

Et si on vous disait que vous avez le droit d’être imparfait ?

Mieux encore que c’est même bon pour vous… et pour votre enfant !

Cette conférence vous proposera des conseils simples et pratiques pour devenir un parent suffisamment bon , c’est-à-dire un parent qui fait de son mieux, sans chercher la perfection, des clés pour préserver votre santé mentale tout en accompagnant votre enfant dans son développement.

Cette conférence sera disponible en replay, si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous laisser votre adresse mail.

Cette vidéo sera visible sur notre chaine youtube.

Si vous ne pouvez pas faire garder vos enfants, des solutions existent, contactez-nous.

Tout public. .

Cinéma de la Plage 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie v.mesnil@communaute-coutances.fr

