Conférence être une femme vosgienne pendant la Grande guerre La Glucoserie Épinal

La Glucoserie 48 bis rue Saint Michel Épinal Vosges

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-10 18:00:00

fin : 2026-04-10 19:30:00

2026-04-10

Lors de cette conférence animée par Yann Prouillet vous partirez à la découverte du quotidien des femmes vosgiennes lors de la Première Guerre Mondiale.Tout public

English :

In this lecture by Yann Prouillet, you’ll discover the daily lives of women in the Vosges during the First World War.

