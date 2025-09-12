[Conférence] Etude historique, archéologique et monumentale de la commune de Lagny-le-Sec Lagny-le-Sec
L’équipe d’Aquilon a réalisé une étude historique, archéologique et monumentale de la commune de Lagny-le-Sec en 2020 à la demande de la municipalité. Cette conférence est la première présentation publique des résultats et elle inaugurera la sortie de l’ouvrage dédié à la commune.
• Vendredi 12 septembre 2025 à 20h
• Rendez-vous à la salle des fêtes « Les Maronniers », située dans le parc du château de Lagny-le-Sec (60330)
• Accès entrée libre et gratuite (pas de réservation)
• Conférence suivie d’un pot de l’amitié
• Evénement organisé en partenariat avec la mairie 0 .
Lagny-le-Sec 60330 Oise Hauts-de-France
