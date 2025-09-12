[Conférence] Etude historique, archéologique et monumentale de la commune de Lagny-le-Sec Lagny-le-Sec

[Conférence] Etude historique, archéologique et monumentale de la commune de Lagny-le-Sec Lagny-le-Sec vendredi 12 septembre 2025.

[Conférence] Etude historique, archéologique et monumentale de la commune de Lagny-le-Sec

Lagny-le-Sec Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12 20:00:00

fin : 2025-09-12

Date(s) :

2025-09-12

L’équipe d’Aquilon a réalisé une étude historique, archéologique et monumentale de la commune de Lagny-le-Sec en 2020 à la demande de la municipalité. Cette conférence est la première présentation publique des résultats et elle inaugurera la sortie de l’ouvrage dédié à la commune.

• Vendredi 12 septembre 2025 à 20h

• Rendez-vous à la salle des fêtes « Les Maronniers », située dans le parc du château de Lagny-le-Sec (60330)

• Accès entrée libre et gratuite (pas de réservation)

• Conférence suivie d’un pot de l’amitié

• Evénement organisé en partenariat avec la mairie 0 .

Lagny-le-Sec 60330 Oise Hauts-de-France decouvrez@aquilon-patrimoine.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement [Conférence] Etude historique, archéologique et monumentale de la commune de Lagny-le-Sec Lagny-le-Sec a été mis à jour le 2025-08-28 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme du Pays Valois