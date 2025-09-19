Conférence « Etxea : la maison dans la culture basque traditionnelle » Salle multi-activités Larressore

Gratuit.

Début : 2025-09-19T20:30:00 – 2025-09-19T22:30:00

Conférence de Benat Zintzo-Garmendia – Histoire et culture du Pays basque

Assistez à une conférence passionnante animée par Benat Zintzo-Garmendia, historien et chercheur, spécialiste reconnu du Pays basque.

Auteur de plusieurs ouvrages de référence, il partagera ses connaissances sur l’histoire, la culture, les traditions et les identités du Pays Basque.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les curieux d’histoire, les amoureux du Pays basque ou les passionnés de culture régionale.

© Commune de Larressore