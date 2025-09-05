Conférence Eugène Delacroix et le Romantisme français Le Bourg-d’Iré Segré-en-Anjou Bleu

Conférence Eugène Delacroix et le Romantisme français

Le Bourg-d’Iré Château de la Douve Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-01-28 18:30:00

fin : 2026-01-28

2026-01-28

Découvrez Le romantisme français à travers l’œuvre d’Eugène Delacroix 28 Janvier 2026

Conférence Eugène Delacroix et le Romantisme français par Sophie de Gourcy, conférencière nationale.

Cette conférence examine la place d’Eugène Delacroix dans le mouvement romantique français, tant sur le plan esthétique qu’historique. À travers l’analyse de quelques œuvres majeures, elle met en évidence les liens entre son art, les idéaux romantiques et les bouleversements sociopolitiques du XIXe siècle. L’intervention interroge également le rôle de Delacroix dans la redéfinition des rapports entre peinture, littérature et engagement.

18h30.

Sur réservation.

15€ .

Le Bourg-d’Iré Château de la Douve Segré-en-Anjou Bleu 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 94 22 55 combree.college@gmail.com

English :

Discover French Romanticism through the works of Eugène Delacroix January 28, 2026

German :

Entdecken Sie die französische Romantik anhand der Werke von Eugène Delacroix 28. Januar 2026

Italiano :

Scoprire il Romanticismo francese attraverso le opere di Eugène Delacroix 28 gennaio 2026

Espanol :

Descubra el Romanticismo francés a través de las obras de Eugène Delacroix 28 de enero de 2026

