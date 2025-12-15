Conférence Eugène Delacroix, un romantisme de la démesure par Maryline Maubert-Lecocq au cinéma le Parc de Livarot le 13 janvier 2026 à 18h30. Livarot Livarot-Pays-d’Auge
Conférence Eugène Delacroix, un romantisme de la démesure par Maryline Maubert-Lecocq au cinéma le Parc de Livarot le 13 janvier 2026 à 18h30. Livarot Livarot-Pays-d’Auge mardi 13 janvier 2026.
Conférence Eugène Delacroix, un romantisme de la démesure par Maryline Maubert-Lecocq au cinéma le Parc de Livarot le 13 janvier 2026 à 18h30.
Livarot Cinéma le Parc Livarot-Pays-d’Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-13 18:30:00
fin : 2026-01-13
Date(s) :
2026-01-13
Conférence Eugène Delacroix, un romantisme de la démesure par Maryline Maubert-Lecocq au cinéma le Parc de Livarot le 13 janvier 2026 à 18h30.
Conférence Eugène Delacroix, un romantisme de la démesure par Maryline Maubert-Lecocq au cinéma le Parc de Livarot le 13 janvier 2026 à 18h30. .
Livarot Cinéma le Parc Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 78 18 32 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence Eugène Delacroix, un romantisme de la démesure par Maryline Maubert-Lecocq au cinéma le Parc de Livarot le 13 janvier 2026 à 18h30.
Lecture Eugène Delacroix, un romantisme de la démesure by Maryline Maubert-Lecocq at Livarot’s Cinema le Parc on January 13, 2026 at 6:30pm.
L’événement Conférence Eugène Delacroix, un romantisme de la démesure par Maryline Maubert-Lecocq au cinéma le Parc de Livarot le 13 janvier 2026 à 18h30. Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2025-12-15 par OT Lisieux Normandie Tourisme