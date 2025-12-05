Conférence Eugénie de Montijo MA.AT Arcachon
MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde
L’impératrice Eugénie ne semble pas avoir marqué l’Histoire. Pourtant elle fut une femme d’influence notamment en mettant à la mode des stations balnéaires telles Biarritz et Arcachon. Sa cour jouit d’une réputation prestigieuse. En politique elle exerce la Régence à trois reprises et Napoléon lll l’associe au Conseil des ministres.
Elle s’éteint à l’âge de 94 ans, veuve depuis 50 ans et ayant vu mourir son fils unique à seulement 23 ans.
La conférence va s’efforcer de mieux faire connaître les différents aspects de la personnalité d’Eugénie. .
MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 83 44 44 utlarc@orange.fr
