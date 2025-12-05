Conférence Eugénie de Montijo MA.AT Arcachon

Conférence Eugénie de Montijo MA.AT Arcachon jeudi 11 décembre 2025.

MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde

Début : 2025-12-11
fin : 2025-12-11

2025-12-11

L’impératrice Eugénie ne semble pas avoir marqué l’Histoire. Pourtant elle fut une femme d’influence notamment en mettant à la mode des stations balnéaires telles Biarritz et Arcachon. Sa cour jouit d’une réputation prestigieuse. En politique elle exerce la Régence à trois reprises et Napoléon lll l’associe au Conseil des ministres.
Elle s’éteint à l’âge de 94 ans, veuve depuis 50 ans et ayant vu mourir son fils unique à seulement 23 ans.

La conférence va s’efforcer de mieux faire connaître les différents aspects de la personnalité d’Eugénie.   .

MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine

