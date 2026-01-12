Conférence Eva BIGANDO Habiter Saint-Emilion. L’expérience ordinaire et quotidienne d’un paysage exceptionnel. Salle Gothique Saint-Émilion

Conférence Eva BIGANDO Habiter Saint-Emilion. L’expérience ordinaire et quotidienne d’un paysage exceptionnel.

La course à la patrimonialisation, surtout lorsqu’elle investit des territoires habités, interroge sur ses conséquences en matière de transformation de la vie quotidienne et de l’expérience des lieux qu’elle induit pour les habitants. S’appuyant sur les résultats d’un travail de recherche conduit dix ans après

l’inscription de la juridiction de Saint-Émilion sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, cette conférence rappelle l’impact qu’a eu cette reconnaissance sur les pratiques et représentations paysagères des habitants, et livre, à cette occasion, une lecture de la manière dont se résout la confrontation, au quotidien, du remarquable et de l’ordinaire.

Maître de conférences en Géographie et Aménagement de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, chercheur permanent du laboratoire de recherche TREE, les travaux de recherche d’Eva Bigando portent sur les paysages du quotidien .

