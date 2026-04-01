Conférence Evariste Luminais Lureuil
Conférence Evariste Luminais Lureuil dimanche 19 avril 2026.
Lureuil
Conférence Evariste Luminais
Lureuil Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Les Amis du Colombier de Lureuil propose une conférence par Gérard Coulon.
Gérard Coulon évoque l’artiste enterré à Douadic.
Sa carrière officielle débute au Salon de 1843, où deux de ses toiles sont admises. Il partage son temps entre son atelier parisien et sa maison de Douadic. .
Lureuil 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 12 84 12
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English :
Les Amis du Colombier de Lureuil presents a lecture by Philippe Barlet.
L’événement Conférence Evariste Luminais Lureuil a été mis à jour le 2026-04-13 par Destination Brenne
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