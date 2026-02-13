Conférence « Evènements de vie, fragilités au travail : quel rôle pour les managers de proximité ? », IGR-IAE Rennes, Rennes

Conférence « Evènements de vie, fragilités au travail : quel rôle pour les managers de proximité ? » Mardi 24 mars, 18h00 IGR-IAE Rennes Ille-et-Vilaine

Fragilités au travail : quels leviers concrets pour les managers ?

Quand les évènements de vie personnelle fragilisent le travail, les managers sont souvent en première ligne. Rejoignez-nous pour une conférence-débat sous forme de dialogue entre deux chercheurs spécialistes du sujet.

Où s’arrête le rôle du manager ?

Comment accompagner sans s’épuiser ?

Quels leviers d’action concrets ?

Loïck Lamy (Université de Rennes) et Yvan Barel (Université de Nantes), dans le cadre de la chaire Vivre Ensemble (Fondation de l’Université de Rennes), présenteront leurs analyses du sujet et proposeront des leviers d’actions concrets.

Une soirée pour croiser analyses de terrain, retours d’expérience et échanger autour de situations réelles, à destination des entreprises.

Mardi 24 mars

18h – 19h30

IGR IAE Rennes, 11 rue Jean Macé

