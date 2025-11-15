Conférence Evocations musicales de Noël de la Renaissance à nos jours Cave aux huiles Aix-en-Provence

Conférence Evocations musicales de Noël de la Renaissance à nos jours

Samedi 15 novembre 2025 de 15h à 16h30. Cave aux huiles 34 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 15:00:00

fin : 2025-11-15 16:30:00

Date(s) :

2025-11-15

La période de Noël qui célèbre la Nativité mêle depuis plusieurs siècle le sacré et le profane, le savant et le populaire.

Notre conférencière, Martine Honorat, Professeur agrégée d’Education musicale, analysera les interactions de ces composantes au travers de plusieurs œuvres musicales depuis le Moyen-Age jusqu’à nos jours. .

Cave aux huiles 34 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 37 34 00 92 asso.cathedralevivante@gmail.com

English :

The Christmas season, which celebrates the Nativity, has for centuries blended the sacred and the secular, the learned and the popular.

German :

Die Weihnachtszeit, in der die Geburt Christi gefeiert wird, vermischt seit mehreren Jahrhunderten das Heilige mit dem Profanen, das Gelehrte mit dem Volkstümlichen.

Italiano :

Il periodo natalizio, che celebra la Natività, ha mescolato per secoli il sacro e il profano, il colto e il popolare.

Espanol :

La Navidad, que celebra la Natividad, ha mezclado durante siglos lo sagrado y lo profano, lo culto y lo popular.

L’événement Conférence Evocations musicales de Noël de la Renaissance à nos jours Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence