Luçay-le-Mâle

Conférence Evolution des population d’oiseaux

Luçay-le-Mâle Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-20 19:00:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Les populations d’oiseaux évoluent à grande vitesse, en lien avec les évolutions culturelles, les activités anthropiques, les modifications paysagères… Venez découvrir les évolutions de l’avifaune de l’Indre (disparitions et apparitions) depuis la fin du XIXᵉ siècle.

Conférence animée par Q. Giraud. .

Luçay-le-Mâle 36360 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 60 20 animations@indrenature.net

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English :

Bird populations are evolving at a rapid pace, in line with cultural changes, human activities and landscape modifications? Come and discover the changes in Indre?s bird population (disappearances and appearances) since the end of the 19th century.

L’événement Conférence Evolution des population d’oiseaux Luçay-le-Mâle a été mis à jour le 2026-04-22 par BERRY