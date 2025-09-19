Conférence « Evolution du patrimoine bâti à Mornant » Chapelle parc Saint-Charles Mornant

Conférence « Evolution du patrimoine bâti à Mornant » Chapelle parc Saint-Charles Mornant vendredi 19 septembre 2025.

Conférence « Evolution du patrimoine bâti à Mornant » Vendredi 19 septembre, 20h00 Chapelle parc Saint-Charles Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T20:00:00 – 2025-09-19T21:30:00

Fin : 2025-09-19T20:00:00 – 2025-09-19T21:30:00

Conférence « Évolution du patrimoine bâti à Mornant »

Organisée par la ville de Mornant avec l’architecte-conseil du CAUE

et l’Architecte des Bâtiments de France

Chapelle parc Saint-Charles 2 rue Serpaton 69440 Mornant Mornant 69440 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes https://www.ville-mornant.fr

Conférence « Évolution du patrimoine bâti à Mornant »

©Ministère de la Culture