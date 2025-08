CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE AUTOUR DE L’EXPOSITION LA CHAMBRE DE L’AIGLE Montpellier

CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE AUTOUR DE L’EXPOSITION LA CHAMBRE DE L’AIGLE

Dans le cadre de l’exposition-dossier 2025 consacrée à la chambre de l’Aigle — avec son décor peint remarquable réalisé par Diane de Montbron, évoquant la campagne d’Égypte —, le château de Flaugergues a le plaisir d’accueillir Marc Blanchard, ancien attaché au service culturel de l’ambassade de France au Caire.

Il viendra partager ses connaissances autour de la célèbre expédition de 1798 et de son commandant, le général Bonaparte, dans un éclairage historique passionnant mêlant art, diplomatie et conquête.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs d’histoire napoléonienne et de patrimoine artistique !

Infos pratiques

Samedi 20 & Dimanche 21 septembre 2025 à 15h

L’entrée est gratuite, mais la réservation est obligatoire pour participer à cet événement. .

1744 Avenue Albert Einstein Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 99 52 66 37

English :

As part of the 2025 exhibition-dossier devoted to the Eagle Room with its remarkable painted decor by Diane de Montbron, evoking the Egyptian campaign Château de Flaugergues is delighted to welcome Marc Blanchard, former cultural attaché at the French Embassy in Cairo.

German :

Im Rahmen des Ausstellungsdossiers 2025, das dem Adlerzimmer gewidmet ist mit seinem bemerkenswerten, von Diane de Montbron gemalten Dekor, das an den Ägyptenfeldzug erinnert -, freut sich das Château de Flaugergues, Marc Blanchard, den ehemaligen Attaché der Kulturabteilung der französischen Botschaft in Kairo, als Gast begrüßen zu dürfen.

Italiano :

Nell’ambito della mostra-dossier 2025 dedicata alla camera da letto dell’Aquila con la sua straordinaria decorazione pittorica di Diane de Montbron, che evoca la campagna d’Egitto il Castello di Flaugergues è lieto di accogliere Marc Blanchard, ex addetto al servizio culturale dell’Ambasciata di Francia al Cairo.

Espanol :

En el marco de la exposición-dossier 2025 dedicada al dormitorio del Águila -con su notable decoración pintada por Diane de Montbron, que evoca la campaña de Egipto-, el castillo de Flaugergues se complace en recibir a Marc Blanchard, antiguo agregado del servicio cultural de la embajada de Francia en El Cairo.

