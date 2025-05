Conférence exceptionnelle Co-éduquer – Salle municipale Bas-en-Basset, 20 mai 2025 20:00, Bas-en-Basset.

Haute-Loire

Début : 2025-05-20 20:00:00

Co-éduquer une clef pour faire grandir les enfants & les ados de notre XXIème siècle



Ça se passe le mardi 20 mai à 20h00 à la salle municipale de Bas-en-Basset.



Un évènement organisé par l’APEL de l’école Saint-Joseph

.

Salle municipale Boulevard de la Sabliére

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 72 37

English :

Coeducation: a key to the growth of children and teenagers in the 21st century



The event takes place on Tuesday, May 20 at 8:00 pm at the Bas-en-Basset municipal hall.



An event organized by the APEL of Saint-Joseph school

German :

Koedukation: Ein Schlüssel zum Wachstum der Kinder und Jugendlichen des 21. Jahrhunderts



Es findet am Dienstag, den 20. Mai um 20.00 Uhr im Gemeindesaal von Bas-en-Basset statt.



Eine Veranstaltung, die von der APEL der Schule Saint-Joseph organisiert wird

Italiano :

La coeducazione: una chiave per aiutare bambini e adolescenti a crescere nel 21° secolo



L’evento si terrà martedì 20 maggio alle 20.00 presso la sala comunale di Bas-en-Basset.



Un evento organizzato dall’APEL della scuola Saint-Joseph

Espanol :

Coeducación: clave para que niños y adolescentes crezcan en el siglo XXI



El acto tendrá lugar el martes 20 de mayo a las 20.00 horas en la sala municipal de Bas-en-Basset.



Evento organizado por la APEL del colegio Saint-Joseph

