Conférence exceptionnelle de Louis ARNAUD Mont-Saint-Vincent
Conférence exceptionnelle de Louis ARNAUD Mont-Saint-Vincent vendredi 10 juillet 2026.
Mont-Saint-Vincent
Conférence exceptionnelle de Louis ARNAUD
Mont-Saint-Vincent Mont-Saint-Vincent Saône-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:45:00
fin : 2026-07-10 20:45:00
Date(s) :
2026-07-10
L’association Les Rencontres de Valérie a le plaisir d’annoncer une conférence exceptionnelle avec Louis Arnaud.
Ancien otage en Iran, Louis Arnaud partagera son témoignage bouleversant et inspirant Comment se libérer de nos prisons intérieures ? .
Au-delà de son expérience de captivité, cette conférence est une invitation à réfléchir à nos propres enfermements, à nos peurs, à nos limites et aux chemins qui permettent de retrouver sa liberté intérieure.
Louis Arnaud a été détenu arbitrairement en Iran pendant près de deux ans avant d’être libéré en juin 2024.
Originaire de Montceau-les-Mines, Louis revient également sur son parcours d’homme, de voyageur et de survivant.
Louis porte aujourd’hui un message d’espoir, de courage et de transformation.
Réservation auprès de Valérie au 06.04.46.23.59. .
Mont-Saint-Vincent Mont-Saint-Vincent 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 04 46 23 59 lesrencontresdevalerie@outlook.com
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English : Conférence exceptionnelle de Louis ARNAUD
L’événement Conférence exceptionnelle de Louis ARNAUD Mont-Saint-Vincent a été mis à jour le 2026-06-23 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II