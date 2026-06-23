Mont-Saint-Vincent

Conférence exceptionnelle de Louis ARNAUD

Mont-Saint-Vincent Mont-Saint-Vincent Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:45:00

fin : 2026-07-10 20:45:00

Date(s) :

2026-07-10

L’association Les Rencontres de Valérie a le plaisir d’annoncer une conférence exceptionnelle avec Louis Arnaud.

Ancien otage en Iran, Louis Arnaud partagera son témoignage bouleversant et inspirant Comment se libérer de nos prisons intérieures ? .

Au-delà de son expérience de captivité, cette conférence est une invitation à réfléchir à nos propres enfermements, à nos peurs, à nos limites et aux chemins qui permettent de retrouver sa liberté intérieure.

Louis Arnaud a été détenu arbitrairement en Iran pendant près de deux ans avant d’être libéré en juin 2024.

Originaire de Montceau-les-Mines, Louis revient également sur son parcours d’homme, de voyageur et de survivant.

Louis porte aujourd’hui un message d’espoir, de courage et de transformation.

Réservation auprès de Valérie au 06.04.46.23.59. .

Mont-Saint-Vincent Mont-Saint-Vincent 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 04 46 23 59 lesrencontresdevalerie@outlook.com

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English : Conférence exceptionnelle de Louis ARNAUD

L’événement Conférence exceptionnelle de Louis ARNAUD Mont-Saint-Vincent a été mis à jour le 2026-06-23 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II