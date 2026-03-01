Conférence exceptionnelle de Tanguy Le Turquais, skipper professionnel Cinéma Ti Hanok Auray

Conférence exceptionnelle de Tanguy Le Turquais, skipper professionnel

Cinéma Ti Hanok 3 Place de l’Europe Auray Morbihan

Début : 2026-03-20 18:00:00

fin : 2026-03-20 19:30:00

2026-03-20

Soirée de lancement du Printemps du Nautisme

Vivez une soirée exceptionnelle en compagnie de Tanguy Le Turquais skipper de l’association Lazare.

Découvrez en exclu le film A force d’y croire de Coline Béal qui retrace les coulisses de son parcours depuis 4 ans. De l’ombre à l’océan jusqu’à sa participation au Vendée Globe.

Partagez, échangez autour de l’aventure incroyable de Tanguy et des colocs Lazare !

SYNOPSIS:

Le film raconte l’histoire d’un marin qui poursuit un rêve d’enfant prendre le départ du Vendée Globe. Pendant plusieurs années, la réalisatrice suit Tanguy Le Turquais dans les coulisses de cette aventure les préparations techniques, les doutes, les sacrifices et les obstacles qu’il faut franchir pour atteindre la ligne de départ.

À travers ce parcours, le documentaire montre les tempêtes — au sens propre comme au figuré — qui jalonnent la préparation les incertitudes financières, la pression sportive et les moments de fragilité. Mais il met aussi en lumière les soutiens essentiels autour du skipper sa famille, son équipe et l’écosystème humain qui rend possible un tel projet.

En parallèle, le film introduit un regard plus intime celui d’un enfant qui rêvait de cette course mythique et celui d’une petite fille qui voit ses parents partir naviguer autour du monde. Ces deux perspectives donnent au récit une dimension familiale et générationnelle.

Au-delà de l’exploit sportif, le documentaire explore surtout la persévérance, la capacité à continuer malgré les obstacles, et le sens que peut prendre un projet lorsqu’il s’appuie sur des valeurs humaines fortes, notamment l’engagement auprès de l’association Lazare. .

Cinéma Ti Hanok 3 Place de l’Europe Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

