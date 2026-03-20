CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE KLAUS BARBIE DE JEAN-OLIVIER VIOUT Castelnau-le-Lez

CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE KLAUS BARBIE DE JEAN-OLIVIER VIOUT

1 Rue de la Crouzette Castelnau-le-Lez Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Le Musée de la Résistance et de la Déportation et la Commission Histoire et Patrimoine du Barreau de Montpellier, avec la participation de la ville de Castelnau-le-Lez, proposent une conférence exceptionnelle de Jean-Olivier Viout, substitut du procureur au procès de Klaus Barbie, le mardi 31 mars 2026.

Le Musée de la Résistance et de la Déportation et la Commission Histoire et Patrimoine du Barreau de Montpellier, avec la participation de la ville de Castelnau-le-Lez, proposent une conférence exceptionnelle de Jean-Olivier Viout, substitut du procureur au procès de Klaus Barbie, le mardi 31 mars 2026.

Jean-Olivier Viout est un magistrat français, président du Conseil d’orientation du Mémorial national de la prison de Montluc et de l’association du Mémorial de la Shoah de Lyon.

En 1987, il était substitut général à Lyon et occupa le siège de l’accusation aux côtés du procureur général Pierre Truche, au cours du procès de Klaus Barbie.

Cette conférence évoquera le parcours de cet enfant du fanatisme nazi, qui devint officier de la Gestapo et fut connu par la population française comme le boucher de Lyon .

S’étant enfui en 1945, puis réfugié en Bolivie après avoir été utilisé par les Américains comme agent de renseignement pendant la Guerre froide, il échappa donc aux procès et aux condamnations que la France voulut appliquer.

Cependant, la loi votée le 26 décembre 1964 établit l’imprescriptibilité les crimes contre l’humanité, ce qui permit à la Justice française d’obtenir un mandat international.

Le procès de Klaus Barbie commença le 11 mai 1987 à la cour d’assises du Rhône. Plus d’une centaine d’associations et de particuliers se portèrent partie civile, davantage de journalistes suivirent la procédure qui fut entièrement filmée. Jean-Olivier Viout reviendra sur ce procès historique.

Le mardi 31 mars à 19h à l’auditorium Maurice Ravel du Kiasma, 1 rue de la Crouzette à Castelnau-le-Lez

Entrée gratuite Réservation obligatoire auprès du Musée

04 67 14 27 45 crhrdmusee@gmail.com

Date limite de réservation mardi 24 mars .

1 Rue de la Crouzette Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie +33 4 67 14 27 45 crhrdmusee@gmail.com

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English : CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE KLAUS BARBIE DE JEAN-OLIVIER VIOUT

The Musée de la Résistance et de la Déportation and the History and Heritage Commission of the Montpellier Bar Association, with the participation of the town of Castelnau-le-Lez, are organizing an exceptional lecture by Jean-Olivier Viout, deputy prosecutor at the Klaus Barbie trial, on Tuesday March 31, 2026.

L’événement CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE KLAUS BARBIE DE JEAN-OLIVIER VIOUT Castelnau-le-Lez a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OT MONTPELLIER