Conférence exceptionnelle: Les processus de fonctionnement de la prise de décision: Pourquoi mon cerveau est irrationnel Place Maurice Ravel Saint-Jean-de-Luz

Conférence exceptionnelle: Les processus de fonctionnement de la prise de décision: Pourquoi mon cerveau est irrationnel

Place Maurice Ravel Hotel Thalazur Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Par Thomas Boraud , Directeur Institut Maladies Neurodégénératives à Bordeaux .

Place Maurice Ravel Hotel Thalazur Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 62 06 08 rcsjdluc@gmail.com

