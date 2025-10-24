Conférence Exclusive L’hypnose pour Atteindre (et Garder !) Votre Poids de Forme Les Sources du bien-être Vesoul

Conférence Exclusive L’hypnose pour Atteindre (et Garder !) Votre Poids de Forme Les Sources du bien-être Vesoul vendredi 24 octobre 2025.

Conférence Exclusive L’hypnose pour Atteindre (et Garder !) Votre Poids de Forme

Les Sources du bien-être 98 Boulevard des Alliés Vesoul Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 18:00:00

fin : 2025-10-24 19:30:00

Date(s) :

2025-10-24

Et si vous pouviez enfin retrouver votre poids de forme… sans passer par la case régime ?

Lors de ce moment convivial et inspirant, je vous dévoilerai les clés pour comprendre votre corps, apaiser votre esprit et transformer durablement vos habitudes

Au programme

Pourquoi 95 % des régimes échouent… et ce que votre cerveau y a à voir

Comment dépasser la frustration et les freins qui sabotent vos efforts

Les 3 Piliers essentiels de ma méthode pour retrouver équilibre, légèreté et confiance .

Les Sources du bien-être 98 Boulevard des Alliés Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 75 53 82 joel.mouzimann@revosolutions.fr

English : Conférence Exclusive L’hypnose pour Atteindre (et Garder !) Votre Poids de Forme

German : Conférence Exclusive L’hypnose pour Atteindre (et Garder !) Votre Poids de Forme

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence Exclusive L’hypnose pour Atteindre (et Garder !) Votre Poids de Forme Vesoul a été mis à jour le 2025-10-11 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL