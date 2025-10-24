Conférence Exclusive L’hypnose pour Atteindre (et Garder !) Votre Poids de Forme Les Sources du bien-être Vesoul
Conférence Exclusive L’hypnose pour Atteindre (et Garder !) Votre Poids de Forme
Les Sources du bien-être 98 Boulevard des Alliés Vesoul Haute-Saône
Début : 2025-10-24 18:00:00
fin : 2025-10-24 19:30:00
2025-10-24
Et si vous pouviez enfin retrouver votre poids de forme… sans passer par la case régime ?
Lors de ce moment convivial et inspirant, je vous dévoilerai les clés pour comprendre votre corps, apaiser votre esprit et transformer durablement vos habitudes
Au programme
Pourquoi 95 % des régimes échouent… et ce que votre cerveau y a à voir
Comment dépasser la frustration et les freins qui sabotent vos efforts
Les 3 Piliers essentiels de ma méthode pour retrouver équilibre, légèreté et confiance .
Les Sources du bien-être 98 Boulevard des Alliés Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 75 53 82 joel.mouzimann@revosolutions.fr
