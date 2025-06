Conférence « Exigences et bienveillance : comment exprimer pleinement son potentiel » HEC Alumni Paris 8 juillet 2025

Conférence HEC Alumni « Exigences et bienveillance : comment exprimer pleinement son potentiel »

Comment concilier exigence et bienveillance ? Comment trouver le bon équilibre ? Comment fixer des standards élevés tout en maintenant un climat motivant et apaisé ? Comment exprimer pleinement son potentiel sans devenir autoritaire ?

Cette conférence propose des réponses concrètes pour tous ceux qui souhaitent mettre en valeur leur talents, renforcer leur leadership et soutenir leurs équipes avec justesse.

Nous explorerons ensemble :

Comment briser le faux dilemme entre exigence et bienveillance.

Les 3 savoir-faire clés pour allier performance et sérénité.

Des outils de communication simples pour formuler des feedbacks constructifs, gérer les conversations difficiles et encourager l’engagement.

Des techniques de régulation du stress (respiration, ancrage, positions d’excellence) pour retrouver son équilibre au quotidien.

Vous repartirez avec des repères clairs, des méthodes éprouvées, et des pistes pour progresser à votre rythme, sans injonctions ni culpabilité.

Cette conférence s’adresse aux dirigeants, managers, RH et professionnels qui souhaitent gagner en impact tout en respectant leurs valeurs et leurs convictions.

Intervenant : Didier Hauvette (H.77), coach et auteur spécialisé dans la gestion des émotions et le développement du leadership depuis plus de 20 ans.

Venez découvrir comment faire rimer exigence avec confiance, performance avec bienveillance.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-08T12:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-08T13:00:00.000+02:00

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris