Conférence – expérience « Dire OUI à la vie, quoi qu’il arrive » FIAP Paris Paris

Conférence – expérience « Dire OUI à la vie, quoi qu’il arrive » FIAP Paris Paris samedi 27 septembre 2025.

Venez vivre une soirée conférence-expérience unique, où quatre voix authentiques vous embarquent dans un voyage intérieur inspirant.

Chacune d’elles porte une histoire personnelle forte, des défis traversés, des choix audacieux, et surtout la conviction qu’il est possible d’accueillir la vie pleinement, quelles que soient les épreuves.

Au programme : des tranches de vie sincères, des clés de transformation accessibles, des instants de réflexion, mais aussi des intermèdes pour éveiller vos sens et vous reconnecter à votre énergie profonde.

Ce rendez-vous est une invitation à vous poser, respirer, rêver, et repartir avec l’envie de dire « oui » à votre vie, avec ses tempêtes comme avec ses lumières.

Que vous soyez en quête d’inspiration, de changement, ou simplement curieux d’expérimenter un format différent, cette soirée est pour vous.

Réservez vite votre place et laissez-vous porter par cette expérience collective, humaine et vivante.

4 femmes, 4 vécus, un moment partagé qui vous invite à regarder la vie autrement

Le samedi 27 septembre 2025

de 20h00 à 22h00

payant Public adultes. A partir de 17 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-27T23:00:00+02:00

fin : 2025-09-28T01:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-27T20:00:00+02:00_2025-09-27T22:00:00+02:00

FIAP Paris 30 rue Cabanis 75014 Paris

https://eudokima.com/conference-dire-oui-a-la-vie-paris/ +33612721793 conferenceaufildelavie@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=61579357523210 https://www.facebook.com/profile.php?id=61579357523210