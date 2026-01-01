Conférence-expérience sur la gestion du stress Landreville

Conférence-expérience sur la gestion du stress

Début : 2026-01-16 18:00:00

fin : 2026-01-16 19:30:00

2026-01-16

Landreville, janvier 2026– Dans le cadre de ses actions de bien-être et de prévention santé, l’association Au fil des Mots de Landreville organise une soirée inédite le vendredi 16 janvier 2026 à 18h, à la Maison des Associations (14 rue Haute).

Une conférence-expérience pour mieux comprendre le stress

Face à l’augmentation du stress chronique dans notre société (qui touche aujourd’hui un Français sur deux selon les dernières études), l’association Au fil des Mots a mis en place depuis plusieurs mois un cycle de conférences sur le thème du stress. Cette conférence-expérience vient clore ce cycle et propose d’explorer les mécanismes du stress et surtout les solutions naturelles pour y faire face.

Françoise Tellier, hypnothérapeute et aromathérapeute installée à Essoyes depuis 2021, interviendra pour expliquer de manière accessible comment trois approches complémentaires peuvent transformer notre rapport au stress l’hypnose Ericksonienne, les techniques de respiration et l’aromathérapie.

Des études scientifiques récentes, notamment celles menées par Stanford University,

ont démontré que l’hypnose modifie l’activité cérébrale dans les zones de contrôle émotionnel, ce qui explique son efficacité sur l’anxiété, les troubles du sommeil ou encore les phobies.

Respiration et aromathérapie des outils concrets et immédiats

La soirée abordera également les techniques de respiration (cohérence cardiaque, respiration 4-7-8…) dont l’impact sur la réduction du stress a été validé scientifiquement, ainsi que l’utilisation des huiles essentielles apaisantes comme la lavande vraie ou l’ylang-ylang.

Ce ne sera pas qu’une simple conférence théorique , précise la thérapeute. Les participants vivront une véritable expérience sensorielle collective avec une séance de relaxation guidée et un ancrage olfactif. L’objectif est qu’ils repartent avec des outils concrets et une sensation de bien-être immédiate.

Une soirée ouverte à tous

Cette conférence-expérience s’adresse à toute personne se sentant submergée par le stress du quotidien, la charge mentale, les pensées envahissantes ou les troubles du sommeil. Elle est ouverte aux adhérents de l’association comme au grand public.

L’entrée est libre mais les places sont limitées compte tenu de la dimension expérientielle de la soirée. .

