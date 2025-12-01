Conférence Expertises génétiques apport des nouvelles technologies ADN Salle Jeanne d’Arc Le Croisic

Conférence Expertises génétiques apport des nouvelles technologies ADN

Salle Jeanne d’Arc 2 quai du Lénigo Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 18:30:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Conférence de Marie-Gaëlle Le Pajolec

Titre : Expertises génétiques apport des nouvelles technologies ADN

Le vendredi 19 décembre 2025 à 18h30

Salle Jeanne d’Arc

Gratuit



Depuis la découverte des empreintes génétiques dans les années 1990, les progrès de la biologie moléculaire ont profondément transformé les méthodes d’identification.

Désormais, quelques cellules suffisent pour résoudre une affaire, parfois plusieurs décennies après les faits.

L’empreinte génétique a d’abord été utilisée pour confirmer des filiations, avant de devenir un outil essentiel dans la criminalistique.

Ces évolutions ont permis d’identifier des suspects, d’innocenter des innocents, et même de résoudre des affaires dites “cold cases”.

Depuis sa création en 2003, l’Institut Génétique Nantes Atlantique (IGNA) met en œuvre les techniques de biologie moléculaire les plus avancées. En constante évolution, le laboratoire a su accompagner les progrès scientifiques pour devenir un acteur reconnu auprès de la Justice, intervenant dans la résolution de nombreuses affaires criminelles, y compris dans des dossiers à forte médiatisation.



Biographie de l’intervenante



Docteur en Génétique Moléculaire, expert en empreintes génétiques depuis 1997 (Cour d’Appel de Rennes, inscrite sur la liste nationale auprès de la Cour de Cassation), directrice Générale de l’IGNA (Institut de Génétique Nantes Atlantique)



Après des études à Rennes, Marie Gaëlle Le Pajolec a obtenu un doctorat en sciences biologiques. Elle a commencé sa carrière au sein du CHU de Nantes, où elle a passé dix années au sein de l’équipe de génétique médicale sous la direction du professeur Jean Paul Moisan. En 2003, elle participe à la création de l’IGNA, laboratoire spécialisé en expertises criminalistiques (biologie moléculaire, empreintes génétiques, etc.). Depuis 2012 elle occupe un rôle de co direction au sein de l’IGNA.

Expert en empreintes génétiques (Cour d’Appel de Rennes, liste nationale près la Cour de Cassation) depuis 1997, elle a réalisé des centaines d’expertises génétiques dans le cadre d’affaires présentant parfois un fort retentissement médiatique (Dupont de Ligonnès, inconnue de l’A10, Fourniret …). .

Salle Jeanne d’Arc 2 quai du Lénigo Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 78 50 mairieducroisic@lecroisic.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence Expertises génétiques apport des nouvelles technologies ADN Le Croisic a été mis à jour le 2025-11-21 par ADT44