Conférence : explorateurs… exploratrices ! Musée national de la Marine Paris

Dans le cadre de l’exposition Magellan, un voyage qui changea le monde, le musée national de la Marine met en lumière deux navigatrices pionnières du 16ème siècle.

Magellan, Christophe Colomb, Vasco de Gama… les plus célèbres explorateurs sont tous des hommes. Pourtant, certaines femmes ont aussi mené ce rôle. Souvent critiquées, combattues, parfois obligées de dissimuler leur identité, elles ont aussitôt été oubliées par l’Histoire…

Au cours de cette conférence, menée par Marie-Eve Stenuit, historienne, spécialiste des femmes d’exception, vous découvrirez les destins de Maria de Estrada, qui a traversé l’Atlantique au début du 16ème siècle pour prendre part à la conquête du Mexique, et d’Isabel de Barreto, lancée à la recherche des îles Salomon quelques décennies plus tard, par la suite décorée du titre d’Amirale.

La conférence posera aussi la question des sources et des limites de la recherche historique.

Marie-Eve Stenuit Historienne de l’art et écrivaine, Marie-Eve Stenuit a associé une carrière scientifique d’archéologue, spécialisée dans l’archéologie sous-marine et du Proche-Orient, à une abondante œuvre littéraire, consacrée le plus souvent aux femmes au destin exceptionnel. Qu’elles soient navigatrices, pirates, chasseuses de baleine, guerrières ou spécialistes des sports de l’extrême, les femmes hors-normes n’ont jamais manqué, à toutes les époques. Ce qui manque, en revanche, ce sont les sources pour relater leurs exploits et leurs réalisations. Fort heureusement, par des années de recherche, Marie-Eve Stenuit comble ce manque et donne à ces femmes exceptionnelles la lumière qu’elles méritent.

Venez à la découverte de deux femmes au destin exceptionnel, navigatrices, exploratrices… et inconnues !

Le samedi 13 décembre 2025

de 15h00 à 16h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-13T16:00:00+01:00

fin : 2025-12-13T17:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-13T15:00:00+02:00_2025-12-13T16:30:00+02:00

Musée national de la Marine 17 Place du Trocadéro 75016 Paris

https://www.musee-marine.fr/nos-musees/paris/expositions-et-evenements/les-evenements/conference-explorateurs-exploratrices.html https://www.facebook.com/museemarineparis/ https://www.facebook.com/museemarineparis/