Conférence & Exposition BDDP Le loup La Roche-Chalais

Mercredi 25 février 2026 à 18h, Conférence & Exposition BDDP Le loup .
Conférence à destination d’un public familial sur l’éthologie et la biologie du loup.
Gratuit & ouvert à tous. Verre de l’amitié en fin de rencontre offert par la municipalité.
Renseignements 05.53.90.67.90
La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 67 90
English : Conférence & Exposition BDDP Le loup
Wednesday, February 25, 2026 at 6pm, BDDP Conference & Exhibition Le loup .
Conference for families on the ethology and biology of the wolf.
Free & open to all. Glass of friendship offered by the municipality.
Information 05.53.90.67.90
