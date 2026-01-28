Conférence & Exposition BDDP Le loup

La Roche-Chalais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Mercredi 25 février 2026 à 18h, Conférence & Exposition BDDP Le loup .

Conférence à destination d’un public familial sur l’éthologie et la biologie du loup.

Gratuit & ouvert à tous. Verre de l’amitié en fin de rencontre offert par la municipalité.

Renseignements 05.53.90.67.90 mediatheque@larochechalais.fr .

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 67 90

English : Conférence & Exposition BDDP Le loup

Wednesday, February 25, 2026 at 6pm, BDDP Conference & Exhibition Le loup .

Conference for families on the ethology and biology of the wolf.

Free & open to all. Glass of friendship offered by the municipality.

Information 05.53.90.67.90

L’événement Conférence & Exposition BDDP Le loup La Roche-Chalais a été mis à jour le 2026-01-26 par Val de Dronne