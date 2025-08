Conférence Exposition Généalogie au féminin HÔTEL DE VILLE Metz

Conférence Exposition Généalogie au féminin HÔTEL DE VILLE Metz samedi 27 septembre 2025.

Conférence Exposition Généalogie au féminin

HÔTEL DE VILLE 1 place d’Armes J. F. Blondel Metz Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-09-27 09:30:00

fin : 2025-09-28 17:30:00

2025-09-27

Le Cercle Généalogique du Pays Messin fête ses 30 ans cette année, l’occasion d’organiser un salon de généalogie.

Il ressort d’une étude de l’IFOP en 2022 que 74% des personnes les plus intéressées par la généalogie sont des femmes. Bien souvent, les femmes sont “invisibilisées” de fait par la généalogie c’est le père qui donne le nom à la descendance, le nom de la femme disparaît dès qu’elle est mariée, son métier est rarement mis en exergue, alors qu’elle est active au sein du foyer…

D’où l’intérêt d’organiser une exposition qui mette à l’honneur ces femmes quelque peu oubliées.

Au-delà des rues qui leur sont dédiées, l’exposition met en exergue des femmes au parcours d’exception, en qualité d’artiste, de peintre, de musicienne ; d’autres se sont distinguées dans l’industrie, l’aviation, plus récemment l’astrophysique.

Enfin, quelques centaines d’entre elles ont apporté une aide majeure lors des conflits en 1870 ou lors des 2 dernières guerres mondiales, que ce soit par le biais d’actions humanistes, ou en rejoignant la cause de la Résistance à l’occupant !Tout public

HÔTEL DE VILLE 1 place d’Armes J. F. Blondel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 18 68 63 29

English :

The Cercle Généalogique du Pays Messin celebrates its 30th anniversary this year, providing an opportunity to organize a genealogy fair.

According to an IFOP study in 2022, 74% of those most interested in genealogy are women. Very often, women are de facto ?invisibilized? by genealogy: it is the father who gives the name to the descendants, the woman?s name disappears as soon as she is married, her profession is rarely highlighted, even though she is active in the home?

Hence the interest in organizing an exhibition that honors these somewhat forgotten women.

Beyond the streets dedicated to them, the exhibition highlights women with exceptional careers as artists, painters and musicians; others have distinguished themselves in industry, aviation and, more recently, astrophysics.

Last but not least, a few hundred of these women played a major role in the conflicts of 1870 and the last 2 world wars, either through their humanist actions or by joining the Resistance to the occupying forces!

German :

Der Cercle Généalogique du Pays Messin feiert dieses Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Dies ist ein guter Anlass, um eine Genealogiemesse zu organisieren.

Eine IFOP-Studie aus dem Jahr 2022 ergab, dass 74% der Personen, die sich am meisten für Genealogie interessieren, Frauen sind. Der Name der Frau verschwindet, sobald sie verheiratet ist. Ihr Beruf wird selten hervorgehoben, obwohl sie im Haushalt aktiv ist

Daher ist es wichtig, eine Ausstellung zu organisieren, die diese etwas in Vergessenheit geratenen Frauen ehrt.

Neben den Straßen, die ihnen gewidmet sind, hebt die Ausstellung auch Frauen hervor, die als Künstlerinnen, Malerinnen und Musikerinnen einen außergewöhnlichen Lebenslauf haben. Andere haben sich in der Industrie, der Luftfahrt und seit kurzem in der Astrophysik hervorgetan.

Einige hundert Frauen leisteten in den Konflikten von 1870 oder in den letzten beiden Weltkriegen wichtige Hilfe, sei es durch humanistische Aktionen oder indem sie sich dem Widerstand gegen die Besatzer anschlossen

Italiano :

Il Cercle Généalogique du Pays Messin festeggia quest’anno il suo 30° anniversario, quindi è giunto il momento di organizzare una fiera della genealogia.

Secondo uno studio dell’IFOP del 2022, il 74% delle persone più interessate alla genealogia sono donne. Molto spesso le donne sono di fatto « invisibilizzate » dalla genealogia: è il padre che dà il nome ai discendenti, il nome della donna scompare appena sposata, la sua professione è raramente evidenziata, anche se è attiva in casa?

Da qui l’interesse di organizzare una mostra che renda omaggio a queste donne un po’ dimenticate.

Oltre alle vie a loro dedicate, la mostra mette in evidenza donne con carriere eccezionali come artiste, pittrici e musiciste; altre si sono distinte nell’industria, nell’aviazione e, più recentemente, nell’astrofisica.

Infine, alcune centinaia di loro hanno fornito un’importante assistenza durante i conflitti del 1870 e le ultime due guerre mondiali, sia con azioni umanitarie che unendosi alla Resistenza alle forze di occupazione!

Espanol :

El Cercle Généalogique du Pays Messin celebra este año su 30 aniversario, así que ha llegado el momento de organizar una feria de genealogía.

Según un estudio realizado por el IFOP en 2022, el 74% de las personas más interesadas en la genealogía son mujeres. Muy a menudo, las mujeres son de facto « invisibilizadas » por la genealogía: es el padre quien da el nombre a los descendientes, el nombre de la mujer desaparece en cuanto se casa, su profesión rara vez se destaca, aunque sea activa en el hogar?

De ahí el interés por organizar una exposición que honre a estas mujeres un tanto olvidadas.

Además de las calles dedicadas a ellas, la exposición destaca a mujeres con carreras excepcionales como artistas, pintoras y músicas; otras se han distinguido en la industria, la aviación y, más recientemente, la astrofísica.

Por último, algunos centenares de ellas prestaron una importante ayuda durante los conflictos de 1870 y las 2 últimas guerras mundiales, ¡ya fuera mediante acciones humanitarias o uniéndose a la Resistencia frente a las fuerzas de ocupación!

