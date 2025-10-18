Conférence & exposition La migration des oiseaux, un voyage périlleux Courcival

Sait-on vraiment pourquoi ils migrent, quand et où ?

La migration des oiseaux les entraîne pour un long voyage, se déroulant sur plusieurs mois, souvent périlleux.

La conférence animée par Damien Drillet explore le fascinant phénomène de la migration des oiseaux. Après un rappel historique des premières observations, de l’Antiquité à nos jours, Damien Drillet décrit l’évolution des connaissances grâce au baguage, aux balises et aux radars.

La salle accueillera une exposition regroupant de nombreuses photographies.

Au chalet de Courcival le 18 octobre de 16h à 17h30.

L’entrée est gratuite .

Salle du Chalet Courcival 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

English :

Do we really know why they migrate, when and where?

German :

Wissen wir wirklich, warum sie wandern, wann und wohin?

Italiano :

Sappiamo davvero perché migrano, quando e dove?

Espanol :

¿Sabemos realmente por qué emigran, cuándo y adónde?

