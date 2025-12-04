Conférence exposition Odyssées à la Fondation Bernardeau ENSAD Campus de Vanteaux Limoges

Conférence exposition Odyssées à la Fondation Bernardeau

Plongez dans l’univers d’Omar Victor Diop, artiste invité de l’exposition Odyssées à la Fondation Bernardaud. À 18h, il partagera avec nous son parcours, ses inspirations et sa vision du monde. Une rencontre privilégiée avec l’une des figures majeures de la scène artistique contemporaine. Un apéritif clôturera cette rencontre. Entrée libre sur réservation uniquement. La soirée sera précédée, à 16h30, d’une visite de l’exposition Odyssées avec Hélène Huret, son commissaire. .

