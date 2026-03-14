[Conférence- exposition] Parenthèse japonaise Spring artisans Varengeville-sur-Mer

[Conférence- exposition] Parenthèse japonaise

Spring artisans / 8 Chemin des Pérelles Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 16:30:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Parenthèse Japonaise Ikebana, Thé & Douceurs

Offrez-vous une véritable parenthèse japonaise, entre art floral, dégustation et contemplation.

À travers une conférence suivie d’une exposition, l’intervenante de Spring Artisans vous invite à découvrir l’ikebana, art floral traditionnel japonais fondé sur l’équilibre, la sobriété et l’harmonie des lignes.

Cette rencontre est une immersion dans une esthétique de la délicatesse et du silence chaque branche, chaque fleur, chaque espace vide devient un dialogue entre la nature et le regard.

La conférence sera accompagnée d’un moment de partage autour du thé et de douceurs, pour prolonger l’expérience dans une atmosphère apaisante et conviviale.

Un instant suspendu, entre culture, art et poésie, pour ralentir et contempler autrement. .

Spring artisans / 8 Chemin des Pérelles Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 6 22 39 32 01 springartisans@gmail.com

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English : [Conférence- exposition] Parenthèse japonaise

L’événement [Conférence- exposition] Parenthèse japonaise Varengeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie