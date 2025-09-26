Conférence exposition projection Mairie Marcigny

Mairie 11 Rue Général de Gaulle Marcigny Saône-et-Loire

Début : 2025-09-26 18:00:00

fin : 2025-09-27 20:00:00

2025-09-26

La Ville de Marcigny et M. Jean-Paul Guinard vous propose une exposition, projection d’archives, suivie d’une séance de dédicace du dernier livre de M. Guinard « Une famille dans la tourmente Marcigny 1939-1945 ». .

Mairie 11 Rue Général de Gaulle Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 25 03 51

